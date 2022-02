Gabriel Teixeira - Fluminense - Lucas Merçon/fluminense

Publicado 01/02/2022 18:39

Rio - O Fluminense divulgou uma nota oficial sobre a reintegração do atacante Gabriel Teixeira nesta terça-feira, após a venda do jogador para Al-Wasl, dos Emirados Árabes, ter sido cancelada. Na ocasião, a divergência em exames médicos ocorreu por causa de um edema leve na coxa esquerda ter sido constatado um dia antes da viagem ao exterior.

Por outro lado, foi aprovado nos exames médicos, mas a liga local exigiu também uma avaliação no Centro Médico da Fifa, em Dubai, onde foi encontrada o risco de uma lesão. No entanto, o Tricolor afirmou que o jogador estava "apto à pratica esportiva", com uma recuperação prevista em curto prazo.

Nota oficial do Fluminense sobre Gabriel Teixeira:

"O Fluminense informa que o jogador Gabriel Teixeira está totalmente apto à prática de atividade esportiva. O departamento médico do Tricolor encaminhou todo o histórico do atleta ao Al Wasl, que aprovou suas condições físicas em exames realizados pelo clube. Entre as informações encaminhadas, um edema leve na coxa esquerda, detectado um dia antes de sua viagem ao exterior, com recuperação prevista em curto prazo. Todos os apontamentos feitos em avaliação do Centro Médico da Fifa, e informados anteriormente pelo Fluminense, são comuns e normais ao profissional de futebol e não justificam de forma alguma a não contratação do jogador. Gabriel Teixeira será reintegrado ao time e voltará a treinar com seus companheiros".