Hudson - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/02/2022 14:27 | Atualizado 02/02/2022 14:30

Rio - Com passagem pelo Fluminense entre 2020 e 2021, o volante Hudson se despediu oficialmente no começo desta temporada do clube das Laranjeiras após sofrer com lesões. O jogador passou por cirurgia no joelho em maio do último ano e não atua desde então. Em entrevista ao portal "UOL", o ex-Tricolor abriu o jogo e revelou onde conseguiu apoio no momento conturbado.

"Apoiei na minha família, nos meus filhos e na minha esposa, que esteve todo o tempo ao meu lado me ajudando. Me apoiei na minha história no futebol e em tudo que superei para me tornar um jogador profissional de Série A. Isso tudo me deu muita força", iniciou.

"Já tive momentos difíceis na carreira de pensar em parar de jogar, mas superei todas elas. Na lesão do joelho não passou pela minha cabeça, pois estava completamente focado na recuperação e em estar pronto para jogar novamente, como estou hoje", completou Hudson.

Hudson chegou ao Fluminense cercado de expectativas para ser uma das referências de meio-campo, mas atuações irregulares fizeram do jogador uma peça muito criticada por parte da torcida. O volante deixou o clube carioca com 48 jogos disputados e um gol marcado.