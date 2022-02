Estreia do Fluminense no Carioca de 2022 - Foto: Lucas Merçon/Flumiennse FC

Publicado 02/02/2022 15:14

Rio - O Estádio Luso-Brasileiro contará mais uma vez com capacidade máxima para um jogo do Fluminense. Nesta quarta-feira, a torcida tricolor esgotou os ingressos para a partida contra o Audax, na próxima quinta-feira, às 20h15. A carga total é de 4 mil entradas.

O duelo desta quinta será a segunda partida do Fluminense como mandante no estádio da Portuguesa neste Campeonato Carioca. Na partida de estreia, o Tricolor foi derrotado pelo Bangu por 1 a 0, também com casa cheia.

Após o jogo de estreia, o estádio da Ilha do Governador foi alvo de críticas dos jogadores do Fluminense. Eles reclamaram das más condições de iluminação e a diretoria estuda mandar seus próximos jogos em Volta Redonda.