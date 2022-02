Abel Braga conversa com os jogadores antes do treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Abel Braga conversa com os jogadores antes do treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

O Fluminense inicia fevereiro com seis jogos em menos de 20 dias para ajustar os problemas encontrados desde a estreia e arrumar o time visando à pré-Libertadores. Até o duelo com o Millionarios (COL), em Bogotá no dia 22, o Tricolor terá pela frente dois clássicos seguidos e quatro pequenos, a começar pelo Audax, nesta quinta-feira às 20h15 no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca.



Após dois jogos em 2022, o Fluminense de Abel Braga ainda está em busca da melhor formação e de mais entrosamento. Problemas com o esquema com três zagueiros ainda não foram ajustados, assim como a definição de todos os titulares, apesar de já haver uma base formada.



O confronto contra o Audax poderá servir como mais um termômetro de como está a evolução do time para depois encarar os dois grandes desafios nessa sequência: os clássicos com Flamengo e Botafogo, que darão melhor noção de como está o Fluminense para encarar a pré-Libertadores.



Além dessas três rodadas, o Tricolor ainda enfrentará Portuguesa, Nova e Iguaçu e Volta Redonda (este último provavelmente com reservas, já que será dia 19 ou 20). Ou seja, sem tempo para treinar, os jogos serão determinantes para Abelão observar qual será a melhor opção contra o Millionários.