Fluminense inicia venda de ingressos - Divulgação

Fluminense inicia venda de ingressosDivulgação

Publicado 02/02/2022 17:16

O Fluminense iniciou a venda de ingressos para o clássico de domingo, contra o Flamengo às 16h no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Visitante no confronto, o Tricolor negociou um desconto de 50% no valor das entradas para os sócios. Os valores variam de R$ 25 a R$100.



O clube ainda informou que desta vez não haverá acesso ao estádio por E-ticket ou carteirinha de sócio. Haverá venda em pontos físicos e pela internet. Os sócios do Fluminense devem acessar nense.com.br e clicar na aba “Ingressos”. E os não-sócios através do site https://flamengo.superingresso.com.br.



Será necessário retirar o ingresso na bilheteria. A venda on-line encerra no domingo, às 13h, e nos pontos físicos acontecerá exclusivamente na sede do Fluminense, em Laranjeiras, das 10h às 13h. Já a bilheteria Oeste do Estádio Nilton Santos funcionará apenas para a retirada dos ingressos comprados pela internet, das 10h até o final do primeiro tempo.



A venda seguirá o seguinte calendário:

- Venda on-line para Sócios de todas as categorias – 02/02 (quarta-feira), às 13h

- Venda on-line para público geral – 03/02 (quinta-feira), às 10h

- Venda nos pontos físicos e retirada de ingressos – 04/02 (sexta-feira), às 10h

IMPORTANTE: De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no momento da compra/retirada do ingresso na bilheteria. Menores de 18 anos não precisarão apresentar comprovante de vacinação.



PASSO A PASSO PARA COMPRA PELA INTERNET



Sócios:

1- Acesse nense.com.br, na aba Ingressos

2- Clique em Compra Agora e selecione a opção SÓCIO FLUMINENSE

3- Realize o Cadastro. Caso já tenha cadastro, faça login. Se não lembrar a senha, clique em RECUPERAR SENHA

5- Selecionar o Setor

6- Clicar em VINCULAR PORTADOR e inserir os dados

7- Efetuar o pagamento e concluir a compra.



Não-Sócios:

1- Acesse flamengo.superingresso.com.br

2- Clique em Comprar Agora e faça login. Caso necessário, realize o cadastro. Caso já tenha cadastro e não lembre a senha, clique em RECUPERAR SENHA

3- Selecionar o Setor

4- Clicar em VINCULAR PORTADOR e inserir os dados

5- Efetuar o pagamento e concluir a compra



VALORES

Setor Norte

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 25

- Não-Sócios / Inteira - R$ 50

Setor Oeste Superior

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 35

- Não-Sócios / Inteira - R$ 70

Setor Oeste Inferior

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 50

- Não-Sócios / Inteira - R$ 100



PONTOS DE VENDA E RETIRADA

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

- Dia 06/02 (domingo), das 10h às 13h



Maracanã – Bilheteria 1

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua 15 de Novembro, 8, Loja 369)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Madureira Shopping - Loja Oficial Fluminense FC (Estr. do Portela, 222, Loja 366)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h



APENAS RETIRADA NO DIA DO JOGO:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

- Dia 06/02 (domingo), das 10h até o final do primeiro tempo



Veja os documentos necessários para efetuar a compra e a retirada de ingressos nas bilheterias:

- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet)

- Documento de identificação original e com foto e CPF

- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada)

- Comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19



IMPORTANTE: A retirada de ingressos deverá ser realizada pelo titular do cadastro que realizou a compra.



GRATUIDADE

Os ingressos de gratuidade para a torcida do Fluminense valem somente para o Setor Norte. Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso.

As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.



- Será necessário apresentar o documento original com foto, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante); além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais.



- No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.



- A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade e a mesma se encerrará 24h antes da partida.