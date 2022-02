John Kennedy - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/02/2022 19:28

Rio - Uma notícia triste para os torcedores do Fluminense. O atacante John Kennedy sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, durante as férias, e precisará passar por cirurgia. O atleta, de 19 anos, disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores em janeiro e foi um dos destaques do clube carioca na competição.

Considerado uma das principais promessas do Fluminense, o atacante fez a sua estreia como profissional na temporada de 2020. Ao todo, John Kennedy já entrou em campo no time principal do Tricolor em 29 partidas, marcando seis vezes.

O seu principal momento com a camisa do clube das Laranjeiras aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi titular e fez dois gols na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 3 a 1.