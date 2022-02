Martinelli - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/02/2022 19:29

Rio - No duelo contra o Madureira, no último domingo (30), o volante do Fluminense, Martinelli, alcançou a marca de 70 jogos com a camisa Tricolor. O atleta, de apenas 20 anos, que é formado nas categorias de base de Xerém, celebrou a conquista em entrevista a FluTV.

"É um sentimento de muita gratidão. O Fluminense é o clube que me formou, que deu oportunidade. Então estou muito feliz por atingir essa marca. Eu estreei em dezembro de 2020, e depois de um ano e dois meses consegui atingir esse número expressivo. Estou muito contente mesmo e espero fazer muitos mais jogos com essa camisa e conquistar muitas vitórias", disse o camisa 38 do Tricolor.

Matheus Martinelli, que subiu ao profissional no final de 2020, tem três gols marcados nas 70 partidas disputadas com a camisa do clube. Antes de chegar na base do Tricolor, Martinelli passou por três clubes: o Marília, o Osvaldo Cruz e o Grêmio Barueri.