Técnico Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 03/02/2022 14:32

Rio - Na noite desta quinta-feira (3), Fluminense e Audax se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que será realizado no Estádio Luso-Brasileiro, será a terceira partida envolvendo esses dois clubes em toda a história (antes, se enfrentaram nas edições de 2013 e 2014 do Campeonato Carioca).

Já pensando no clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (6), o técnico Abel Braga optou por levar uma equipe alternativa para o duelo contra o Audax, poupando a maioria dos seus titulares. No entanto, quatro dos oito reforços do Tricolor estarão a disposição do treinador para a partida: o goleiro Fábio, o zagueiro David Duarte, o lateral Pineida e o atacante Germán Cano. Além dos reforços, Abel Braga também optou por relacionar Paulo Henrique Ganso. O meia de 32 anos chegou a ser relacionado para a estreia contra o Bangu, mas nem foi para o banco no duelo contra o Madureira.

Com publicações nas redes sociais, o Fluminense confirmou a lista completa de relacionados para o duelo desta quinta-feira.