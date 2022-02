John Kennedy - Reprodução

John KennedyReprodução

Publicado 03/02/2022 09:26

Rio - O atacante John Kennedy vai ficar um tempo sem poder atuar pelo Fluminense. O jogador, de 19 anos, fraturou o quinto metatarso do pé direito e irá passar por uma operação. A lesão, no entanto, aconteceu durante uma pelada com amigos, durante suas férias, em uma comunidade do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo canal do YouTube "Camisa Tricolor - Podcast".

Considerado uma das principais promessas do Fluminense, o atacante fez a sua estreia como profissional na temporada de 2020. Ao todo, John Kennedy já entrou em campo no time principal do Tricolor em 29 partidas, marcando seis vezes.

O seu principal momento com a camisa do clube das Laranjeiras aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele foi titular e fez dois gols na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 3 a 1.