Publicado 04/02/2022 09:30

Rio - O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Carioca. Contra o Audax, o Tricolor não teve uma boa atuação, mas Germán Cano, que fez o seu primeiro jogo como titular, acabou marcando pela primeira vez com a camisa do clube carioca. O argentino recebeu elogios do técnico Abel Braga.

"A grande surpresa, para mim, foi o Cano suportar os 90 minutos. Não passava pela minha cabeça, nem pela fisiologia ou preparadores físicos, que ele ficasse os 90 minutos. Mas ficou, fez o gol, teve chance no voleio, deu assistência... Muito contente com a atuação dele", afirmou.

O treinador também abordou os xingamentos que recebeu dos torcedores após não colocar Ganso e optar pelo volante Wellington em uma substituição no segundo tempo. Abel afirmou que os tricolores têm o direito de não concordarem com suas opções.

"Jogo difícil, tivemos um jogo seguro, não sofremos gols mais uma vez. Não demos oportunidades, a não ser duas faltas no segundo tempo. O torcedor tem o direito de pedir quem quiser, eu vou ganhar ou perder com a minha cabeça. Eu não posso é sofrer o empate. O torcedor é soberano, ele pede quem quiser, ele vaia, xinga", disse.