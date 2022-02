Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 04/02/2022 18:50

Rio - O lateral-direito Daniel Lima, mais conhecido como "Dani Bolt", rescindiu o seu contrato com o Fluminense. A rescisão foi publicada oficialmente pelo BID (Boletim Informativo Diário) nesta sexta-feira. Além disso, o Tricolor mantém o percentual do atleta, que deve acertar com o Athletico-PR.

Dani Bolt rescinde com o Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Revelado pelo Fluminense, o lateral jogou apenas cinco partidas pelo elenco profissional do Tricolor. No elenco, a equipe carioca conta com Samuel Xavier e Lucas Calegari. O último é um volante improvisado no setor direito. O atleta tinha contrato até o fim de 2022.



Recentemente, o Athletico-PR manifestou interesse na contratação do jogador, que deve ser facilitada após a rescisão com o Fluminense. Anteriormente, o clube paranaense tentou investir em Douglas Borel, do Bahia, mas o não aceitou a transferência.