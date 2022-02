Marcelo, do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2022 17:33

Rio - O destino do lateral-esquerdo Marcelo, de 33 anos, continua sendo assunto da imprensa espanhola. Em sua edição digital desta sexta-feira, o jornal "Marca" voltou a abordar o futuro do brasileiro e novamente citou o Fluminense como um dos seus destinos. Além do Tricolor, Inter Miami, time de David Beckham na MLS, seria a outra opção.

Marcelo completou recentemente 15 anos de Real Madrid, mas está de saída do clube espanhol. De acordo com informações da imprensa local, o maior vencedor da Liga dos Campeões não irá renovar o contrato do brasileiro, que se encerra no meio de 2022.

Apesar do Fluminense ter sido novamente citado como um possível destino para o jogador, o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, falou recentemente que o desejo de Marcelo, no momento, é permanecer no futebol europeu.

"O Marcelo tem vontade de voltar, mas não neste momento. Conversei com o empresário dele ano passado e o 2022 dele será na Europa", afirmou em entrevista coletiva no último dia 26.

Marcelo foi revelado pelo Fluminense e fez apenas uma temporada como profissional do Tricolor. Ainda em 2006 foi negociado com o Real Madrid, clube que defende até os dias de hoje. O lateral-esquerdo disputou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira em 2014 e 2018.