Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 03/02/2022 - Luso-Brasileiro - Germán Cano comemorando gol - FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/02/2022 19:51

Rio - O atacante Germán Cano marcou o primeiro gol pelo Fluminense na última quinta, na vitória por 1 a 0 contra o Audax-RJ, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, o jogador de 34 anos celebrou o segundo triunfo seguido no Estadual.

"É um sentimento muito bom, uma alegria enorme marcar meu primeiro gol pelo Fluminense. Estou realmente muito feliz e espero poder fazer mais muitos gols", destacou o atacante Germán Cano.



Neste domingo (6), o Fluminense enfrenta o Flamengo, às 16h, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Na tabela do Estadual, o Tricolor ocupa a quarta colocação e soma seis pontos.