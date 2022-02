Germán Cano - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 05/02/2022 13:26

Rio - O começo de temporada do Fluminense não vem agradando muito os torcedores, porém, ao menos um dos reforços da equipe escapou das críticas após a atuação ruim na vitória contra o Audax. O atacante Germán Cano, que fez sua primeira partida como titular, decidiu a partida e recebeu muitos elogios dos tricolores. Com, isso, o argentino acirrou a briga por posição com Fred.

Ídolo da torcida do Fluminense, Fred não conseguiu se destacar nas partidas contra Bangu e Madureira. Além de passar em branco, o atacante, de 38 anos, foi pouco participativo. Cano mostrou uma desenvoltura bem superior a do veterano nas partidas. Apesar disso, de acordo com o portal "UOL", Fred deverá ser mantido como titular.

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, o jogador, de 38 anos, tem contrato até o meio do ano. Apesar disso, existe a possibilidade de Fred renovar até o fim do ano. Cano foi contratado para ser o substituto do ídolo tricolor ao fim da sua carreira.