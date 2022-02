Caio Paulista ao lado de Gabriel Monteiro - Reprodução

Publicado 05/02/2022 16:20

Rio - Viralizou nas redes sociais uma imagem em que o atacante do Fluminense, Caio Paulista, aparece ao lado do vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro (PSD). Na imagem, os dois estão juntos em algum evento não identificado. A publicação foi feita pelo perfil oficial do político no Instagram.

É perigoso o Caio Paulista pegar Covid no baile funk e passar pro elenco todo. Melhor ficar de quarentena por 9 meses.

Tá o Caio Paulista em balada.



O time todo seguindo protocolo e o cara simplismente mete um MIM ACHER.



Lembrando que temos Pré-Libertadotes agora dia 22. Um surto de covid seria uma catástrofe pro Fluminense.



Qual sua opinião? pic.twitter.com/9qpatsJTYL Lamentável, Irmão! Lamentável! Eu sou um dos que acha o Caio Paulista útil, mas isso que ele fez é indefensável!





Pela imagem não é possível saber em que ocasião foi tirada. Porém, alguns torcedores do Fluminense se irritaram com a fotografia e citaram que o jogador deveria estar descansando para o clássico contra o Flamengo, que acontece neste domingo.

Gabriel Monteiro foi eleito vereador pela cidade do Rio na eleição de 2020. Youtuber e ex-policial, ele recebeu 60.326 votos. O político é eleitor e já fez muitos elogios ao presidente Jair Bolsonaro.