Felipe Melo teve boa atuação no clássico Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/02/2022 18:00 | Atualizado 06/02/2022 18:27

Rio - O primeiro clássico do Campeonato Carioca na temporada foi quente em campo. Em discussão ainda nos primeiros minutos, o volante Felipe Melo, do Fluminense, provocou o meia Diego, do Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Ele relembrou a final da Libertadores no ano passado, quando defendia o Palmeiras, que foi campeão sobre o Rubro-Negro.

"Você é meu vice", disse Felipe Melo a Diego durante a troca de empurrões. A confusão começou após um lance no qual o árbitro Alexandre Vargas de Jesus marcou pênalti para o Flamengo. No final, ele foi ao vídeo e anulou. Felipe Melo e Fred reclamaram muito e o volante acabou empurrando Diego no chão. No fim, a discussão ficou forte, e os dois foram punidos com cartão amarelo.