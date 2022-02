Torcida do Fluminense festejando no Maracanã - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 06/02/2022 15:46

Rio - O Fluminense anunciou na tarde deste domingo um acordo com a empresa Premier Vip Car, nova patrocinadora do clube. A empresa assina contrato até o fim de 2022 e será estampada no time profissional, entre a marca que fornece o material esportivo e o escudo do Tricolor das Laranjeiras.

"Estamos ansiosos e otimistas com esta parceria. É uma nova fase para a empresa e queremos deixar as portas abertas para toda a torcida Tricolor. Esperamos que o time tenha muitas vitórias e que possamos fazer parte disso", disse Tiago Fernandes, sócio da Premier Vip Car, que completou em seguida.

"O pontapé do nosso projeto de expansão para todo o país é esse trabalho com o Fluminense. Desejamos que a equipe tenha êxito e que seja só o início desta importante parceria."