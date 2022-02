Fred, artilheiro e ídolo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/02/2022 12:38

Rio - O Fluminense vem preparando sua equipe no começo do Campeonato Carioca já visando aquilo que a temporada de 2022 irá apresentar. No próximo dia 22, na Colômbia, o Tricolor iniciará sua trajetória na Libertadores de América contra o Millonarios, pela segunda fase - a conhecida 'Pré-Libertadores'.

Pensando num ano com grandes desafios e com um elenco recheado de novos rostos, o capitão e ídolo Fred, em fala exibida no canal oficial do Tricolor, valorizou o processo de evolução da equipe e projetou um jeito novo do Fluminense se exibir nesta temporada.

"(...) Estamos tentando dar passo a passo, início de temporada onde a gente está com ideias novas do que fizemos nos últimos anos. Estamos tentando antecipar ao máximo possível para executar do jeito que o Abel quer, mostrar evolução logo tática e física", disse o atacante.

O Fluminense estreia na Libertadores no próximo dia 22, contra o Millionários, no primeiro duelo válido pela segunda fase da competição. Caso passe da equipe colombiana, irá enfrentar Atlético Nacional, também da Colômbia, Olimpia, do Paraguai, ou Cesar Vallejo, do Peru.