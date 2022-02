Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Abel BragaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/02/2022 19:42

Rio - Após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo, o técnico Abel Braga analisou o clássico como uma partida de tempos distintos. Na opinião do comandante, o Rubro-Negro foi superior nos primeiros 45 minutos e o Tricolor evoluiu na etapa complementar, apesar de ter finalizado menos.

"Primeiro tempo muito complicado, como pensávamos, mas não pensamos que seria tanto. Nos posicionamos mal, nos deixamos envolver pela movimentação do Flamengo. A normalidade seria cair no segundo tempo, nós subimos um pouquinho o Felipe para junto do André. Demos uma liberdade, ao mesmo tempo, um posicionamento tático para o Yago, que inclusive fez um grande jogo. Pra você ver como é o futebol: primeiro tempo corremos atrás do Flamengo e tivemos mais finalizações e melhores contra-ataques. No segundo tempo tivemos mais controle do jogo e finalizamos menos. Por isso que o futebol é essa loucura.", afirmou.

Um dos destaques da vitória do Fluminense foi Marcos Felipe que nos acréscimos fez duas grandes defesas. Apesar da atuação do goleiro, o técnico afirmou que sua titularidade depende da opinião do preparador de goleiros.

"Nada a falar. Você não tem que levantar essa questão pra mim. É uma posição bem específica. Qualquer clube hoje tem treinador de goleiros. O importante pra nós é que além do Muriel, além do Pedro, nós temos dois goleiros em momentos espetaculares, que são Fábio e Marquinhos. Eu vou seguir o que o André passar pra mim. Ele é o cara que trabalha com os caras a semana inteira, o dia inteiro. E é muito bom contar com quatro goleiros desse nível", disse.