Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Mário BittencourtMarina Garcia / Fluminense

Publicado 07/02/2022 19:23

Rio - O volante Luís Oyama, do Mirassol, foi sondado pelo Fluminense, entre diversos clubes da Série A, para contratar o jogador de 25 anos. Destaque do Botafogo na última temporada pela Série B, o Alvinegro não conseguiu exercer a opção de compra em definitivo. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Luís Oyama foi um dos destaques do Botafogo na última Série B Vitor_Silva

Na última temporada, o Mirassol pediu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,25 milhões na atual cotação) para o Botafogo. No entanto, o alto valor impediu uma nova conversa para o Alvinegro tentar o manter o volante no elenco.

O Mirassol sonha com a valorização de Luís Oyama no Campeonato Paulista, com a intenção de garantir um valor maior do que foi proposto ao Botafogo. O Leão confia na vitrine do torneio para poder aumentar o lucro com uma possível venda do volante.