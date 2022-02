Abel Braga ganha dias de tranquilidade no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/02/2022 15:25

Após a pressão da torcida pelas fracas atuações nas três primeiras partidas da temporada, o Fluminense ganhou um respiro momentâneo com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga ressaltou a importância do resultado positivo no primeiro grande teste de 2022 para dar tranquilidade a este início de trabalho.

"É óbvio que traz confiança e uma certa tranquilidade. Já foram três jogos sem sofrer gols, isso é um pouco complicado para início de temporada. Começamos a ter uma convicção de que a coisa está correndo bem atrás. Vamos nos preparar para o próximo jogo, que também é um clássico, e temos que encarar com a mesma seriedade que encaramos", avaliou.



Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense terá outro bom teste, no clássico com o Botafogo. E, apesar de o time não ser vazado há três jogos (além do Flamengo, Madureira e Audax), Abel Braga identificou um problemas defensivo que precisa ser ajustado.

"Nós temos que fazer melhor na ocupação de espaço. Temos que melhorar muito na segunda bola Ganhamos sempre a primeira, mas não a segunda. Essa ocupação de espaço é uma coisa que tínhamos que melhorar", completou.



O Fluminense enfrenta o Botafogo na quinta-feira, às 20 no Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.