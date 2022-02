Meia Yago, de 20 anos, renovou com o Fluminense - Divulgação/Fluminense

Meia Yago, de 20 anos, renovou com o FluminenseDivulgação/Fluminense

Publicado 07/02/2022 18:01

Um dos destaques do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, o meia Yago, de 20 anos, prorrogou seu vínculo com o Fluminense até dezembro de 2024. O clube fez o anúncio do acordo na tarde desta segunda-feira, após precisar de uma nova proposta para convencer a família do jogador. A primeira, não foi aceita.



Filho do ex-meia Iranildo, com passagens por Botafogo e Flamengo, Yago vai integrar o time sub-23 do Fluminense a partir desta temporada. Em 2021, o jovem conquistou o Campeonato Carioca Sub-20.



“Estou muito feliz por essa renovação, principalmente pelo clube me dar a confiança de permanecer por mais tempo. É bom saber que acreditam no meu trabalho. Agora é focar, continuar trabalhando firme e conquistar grandes coisas aqui no Fluminense”, disse Yago ao site oficial do clube.