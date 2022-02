Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 07/02/2022 19:41

Rio - Além de se pronunciar sobre a denúncia de racismo feita pelo atacante Gabriel Barbosa, o Fluminense também vai tomar medidas por homofobia da torcida do Flamengo no clássico do último domingo. Em entrevista ao "Redação SporTV", o presidente Mário Bittencourt afirmou que o clube pedirá análise deste caso. Nas redes sociais, tricolores compartilharam imagens de rubro-negros entoando uma música de cunho homofóbico.

"É uma postagem de rede social, eu estava no estádio e não ouvi. Já tinha visto ontem. Da mesma maneira que vamos pedir a apuração sobre a questão do Gabigol, vamos buscar também que o Tribunal de Justiça analise esse caso. Até porque Fluminense e Flamengo já foram réus de processos no ano passado por cantos homofóbicos na arquibancada. Fazemos um trabalho incessante e acredito que o Flamengo também faça, dizendo que não existe mais espaço para isso", disse o presidente.





"Nos posicionamos para controlar isso. Mas como no meio de 20 mil pessoas os clubes podem controlar. Mas fazemos campanhas e em casos específicos buscamos quem são os autores das ofensas. Estamos buscando todos os caminhos para encontrar e punir exemplarmente. Que a Justiça puna como deve ser feito em qualquer sociedade com pessoas de bem", completou.

Torcida do Flamengo com cânticos homofóbicos para a torcida do Fluminense.



Pleno 2022 e um clássico é marcado por racismo e homofobia nas arquibancadas. Isso é lamentável.



pic.twitter.com/jnI5cT0pYh — Futmais (@futtmais) February 7, 2022

Como bem lembrou Mário Bittencourt, Fluminense e Flamengo já foram punidos ao longo do ano passado por cantos homofóbicos de suas torcidas. O episódio do Flu foi em partida com o Internacional no final da temporada. Já o do Fla ocorreu diante do Grêmio, em novembro. Os dois foram multados em R$ 50 mil.