Publicado 08/02/2022 11:00

Rio - O Fluminense divulgou os bastidores da vitória no clássico contra o Flamengo, disputado no último domingo, no Nilton Santos. O goleiro Marcos Felipe, um dos destaques da partida, recebeu muitos incentivos dos companheiros de equipe e Fred provocou o maior rival após a vitória: "Uma palavra? Normal!", disse o artilheiro.

Marcos Felipe, que falhou na final do Campeonato Carioca do ano passado, contra o Flamengo, viveu uma tarde de redenção no Nilton Santos. Ele fez duas grandes defesas nos últimos minutos do clássico e recebeu afagos de dois líderes do elenco: David Braz e Felipe Melo.

"Nunca deixe falarem nada de você. Não é a primeira vez que você faz isso", afirmou o zagueiro. "Quando precisamos de você, você esteve lá. Trabalha muito", disse Felipe Melo para Marcos Felipe já nos vestiários.