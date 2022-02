Fluminense enfrentou o Flamengo no Nilton Santos na última rodada - Lucas Mercon/Fluminense F.C.

Publicado 08/02/2022 19:42

Rio - O Fluminense fará mais uma partida no Estádio Nilton Santos. Nesta terça-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) confirmou a mudança da partida do Tricolor com a Portuguesa para a casa do Botafogo. A partida seria realizada no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A data e o horário foram mantidos: domingo, às 16h.

Além disso, a Federação confirmou o jogo contra o Volta Redonda mantido para o Luso-Brasileiro, mas passou das 18h para as 19h no dia 19, sábado. O Tricolor fez duas partidas no local até o momento, a estreia com o Bangu e o confronto com o Audax Rio.

O Tricolor atuou no Nilton Santos no último domingo no clássico com o Flamengo e voltará a jogar na próxima quinta-feira, diante do Botafogo, desta vez como mandante. O Fluminense está em segundo lugar no Campeonato Carioca, com nove pontos.



O jogo entre Flu e Portuguesa será transmitido pela Record, além do pay-per-view. Já o diante do Volta Redonda apenas no serviço pago.