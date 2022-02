Yago Felipe - Mailson Santana/Fluminense FC

Yago FelipeMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/02/2022 16:40

Rio - O Fluminense intensificou as conversas para renovar o contrato do volante Yago Felipe. Atualmente, o jogador tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano. As informações são do site "Netflu".

Yago é representado pelo empresário Eduardo Uram, que acredita ainda ser cedo para bater o martelo sobre uma possível renovação. A tendência é que as partes tratem o assunto com calma, mas como Yago está feliz no Fluminense, a expectativa é de um desfecho positivo.

No Fluminense desde 2020, Yago já vestiu a camisa tricolor em 114 partidas e marcou nove gols. Atualmente, ele é titular da equipe de Abel Braga.