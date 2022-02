Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2022 09:44

Rio - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) elogiou a atitude do Fluminense de realizar uma denuncia para a investigação do caso de racismo ocorrido no Fla-Flu, contra o atacante Gabigol, do Flamengo, por um torcedor tricolor na arquibancada.

O Tribunal acatou a petição do clube das Laranjeiras e chamou a iniciativa do Fluminense de "louvável". A presidente do TJD-RJ, Renata Bacelar, já solicitou as imagens do circuito interno do Estádio Nilton Santos durante o clássico e as investigações serão iniciadas.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais após o clássico de domingo, o atacante do Flamengo foi chamado de "macaco" após se dirigir para o vestiário no intervalo da partida. O árbitro da partida, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, relatou na súmula o ocorrido após ter ciência do vídeo.