Felipe Melo - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/02/2022 18:34

Rio - Um dos jogadores mais experientes do Fluminense, Felipe Melo conheceu no último domingo a experiência de atuar e vencer um Fla-Flu pelo Tricolor. Questionado sobre o histórico recente positivo do clube das Laranjeiras no clássico, o volante comemorou um bom momento, mas fez uma ressalva, citando o livro de Provérbios da Bíblia.

"Pro Fluminense tem sido normal. A soberba precede a queda. Temos de nos contentar não só em ganhar clássico, mas queremos ganhar troféus", disse.

Sobre a fama de pitbull, Felipe afirmou que a raça não é uma das preferidas, mas não abandonou nas palavras o estilo guerreiro que tem dentro das quatro linhas.

"Fora de campo, eu gosto do labrador, uma raça dócil. Mas para defender as cores do Fluminense, se tiver que dar umas porradas, o pitbull não morreu ainda não (risos)", afirmou.