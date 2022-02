Felipe Melo e Diego Ribas discutem no Fla-Flu - Reprodução/Cariocão TV

Publicado 09/02/2022 18:23 | Atualizado 09/02/2022 18:25

Rio - O volante do Fluminense, Felipe Melo, abriu o jogo sobre a discussão que teve com o capitão do Flamengo, Diego Ribas, no Fla-Flu realizado no último domingo (6). Após o árbitro anular um pênalti a favor do Rubro-Negro, os camisas 10 e 52 se desentenderam, e começaram a discutir. Na ocasião, uma das câmeras flagrou o atleta do Fluminense fazendo uma provocação envolvendo a final da Libertadores, dizendo "você é meu vice", ao meio-campista do Clube da Gávea.

Perguntado sobre a discussão pelo "GE", Felipe Melo negou qualquer tipo de desrespeito ao Diego ou ao Flamengo, e garantiu não ter nenhum atrito pessoal com o atleta do Flamengo.

"Se tem uma coisa que eu não gosto é ficar falando de coisas que acontecem dentro de campo. Eu já vi alguns atletas dizendo: "Felipe falou isso, Felipe falou aquilo"... Eu não gosto, mas como viralizou, isso dentro de campo acontece. Em nenhum momento eu faltei com respeito nem com o Diego tampouco com a instituição Flamengo. Pelo contrário, máximo respeito ao Diego, de quem fui companheiro na Juventus, e ao Flamengo, que é o clube que me revelou, e tenho muita gratidão. Mas hoje estou no Fluminense, e vou fazer de tudo para que o Fluminense saia vencedor", disse Felipe Melo, que completou dizendo que as câmeras não flagraram o que Diego falou para ele:

"Naquele momento, infelizmente, ou felizmente, não sei, as câmeras me pegaram falando e não pegaram o que o Diego falou para mim. Mas são coisas que ficam dentro de campo. Ele briga pelas cores do Flamengo, eu continuarei brigando pelas do Fluminense, sempre com respeito ao próximo. Mas o Fluminense é maior do que tudo, por isso vamos fazer de tudo para sair sempre vencedor. Dentro de campo, o que aconteceu (discussão), faz parte", completou o camisa 52 do Tricolor.

Na ocasião, o Fluminense acabou saindo vitorioso do clássico, ganhando pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo colombiano Jhon Arias. O próximo duelo do Tricolor é nesta quinta-feira (10), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.