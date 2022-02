Fluminense

Felipe Melo revela detalhes de discussão com Diego Ribas: 'não pegaram o que ele falou para mim'

Camisa 52 do Tricolor e camisa 10 do Rubro-Negro se desentenderam no Fla-Flu do último domingo

Publicado 09/02/2022 18:23 | Atualizado há 2 horas