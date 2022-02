Brasil x Austrália pela primeira rodada do Pré-Mundial de basquete feminino - Divulgação/FIBA

Brasil x Austrália pela primeira rodada do Pré-Mundial de basquete femininoDivulgação/FIBA

Publicado 10/02/2022 11:48

O Brasil começou a sua caminhada no Pré-Mundial de basquete feminino sendo superado pela Austrália por 65 a 52, nesta quinta-feira, em Belgrado, na Sérvia. Apesar disso, a seleção comandada pelo técnico José Neto teve ótimos momentos em quadra e venceu os dois últimos períodos após oscilar nos quartos iniciais.



O time brasileiro retorna à quadra neste sábado, às 14 horas (de Brasília), contra a Coreia do Sul. E depois encerra a sua participação no domingo contra a Sérvia, às 17 horas. O Pré-Mundial de Belgrado distribui três vagas para o Mundial no segundo semestre. Como a Austrália é a anfitriã, joga a competição em Belgrado, mas já está classificada. Brasil, sérvias e sul-coreanas brigam pelas outras duas vagas.



Na partida contra a Austrália, Mariane de Carvalho foi a cestinha do Brasil com 13 pontos. Érika, capitã do time, contribuiu com quatro pontos e nove rebotes. Tainá Paixão fez nove pontos, com quatro rebotes. E Alana teve cinco pontos e três assistências. Do lado da Austrália, Bec Allen foi a cestinha com 16 pontos.



"Tivemos um bom segundo tempo, conseguimos jogar no ataque, controlar a defesa e vencemos essas duas parciais. Essa é a imagem que eu prefiro ficar desta partida. Enfrentamos uma equipe fortíssima, que sempre briga por todos os títulos que joga, e conseguimos entrar no jogo e equilibrar as ações. Nosso objetivo nesse torneio é conquistar a classificação para o Mundial e temos dois jogos, contra Coreia do Sul e Sérvia, para buscar esse objetivo", disse José Neto em entrevista coletiva após o duelo.



Quem também conversou com a imprensa foi a jovem pivô Kamilla Cardoso. "Para mim é muito importante disputar um torneio como esse, no começo da minha carreira. É muito bom jogar com a Érika, com a Alana, com a Tainá e todas as outras meninas. Conseguimos melhorar no rebote no decorrer da partida e equilibrar as ações. Estamos confiantes e motivadas para as duas próximas partidas", contou.