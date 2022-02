Após a morte da adolescente, a família foi até a delegacia denunciar que ela havia sofrido um estupro coletivo - Reprodução

Publicado 10/02/2022 09:00 | Atualizado 10/02/2022 09:10

Rio - O jogador do Corinthians, Robson Bambu, está sendo acusado de estupro por uma mulher, de 25 anos. Os fatos teriam acontecido há uma semana, no último dia 3. O atleta e um amigo teriam saído com duas garotas em uma casa noturna no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. De acordo com a suposta vítima, os quatro seguiram para um hotel na região e Robson teria abusado dela, após uma noite de sexo consensual com o amigo do zagueiro.

No registro, feito na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher - Norte, a autora da denúncia afirma que pegou no sono e que, ao acordar, surpreendeu-se com o jogador "deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina". A mulher ainda contou ainda que o amigo de Robson Bambu, com quem ela havia mantido relações sexuais, estava no quarto observando o ato.

A suposta vítima teria empurrado o jogador do Corinthians e procurado sua colega em outro quarto. De acordo com ela, Bambu teria negado a prática de violência sexual e dito: "Eu tenho filha mulher, eu não ia fazer isso com você." Na sequência, as duas teriam deixado o hotel num carro de aplicativo.

A outra mulher também prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo. Ela disse ter tido relação consensual com o jogador quando eles chegaram no hotel, depois das 6h30. Depois disso, a mulher disse ter acordado sozinha no quarto por volta das 11h30, e que ouviu batidas na porta da amiga, dizendo que havia sido abusada sexualmente. Ela conta que Robson Bambu insistiu que não havia praticado violência contra a jovem. A autora da denúncia realizou exames periciais.

Em nota oficial divulgada para a imprensa, a assessoria do zagueiro negou o caso. "É fantasiosa e sem sentido a história contada à Polícia envolvendo o jogador Robson Alves de Barros. O atleta não compreende as razões que motivaram a denunciante, mas já acionou seus advogados e está absolutamente seguro de que as investigações mostrarão que é inocente."

O Corinthians também divulgou uma nota: "O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O Clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência."



Robson Bambu, de 24 anos, tem os direitos vinculados ao Nice, da França, e assinou contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim deste ano. O zagueiro ainda não estreou com a camisa alvinegra por estar aprimorando o condicionamento físico. Ele já está registrado na CBF como jogador do Timão.