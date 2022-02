Homenagens também aconteceram na Arena Condá, estádio da Chapecoense - Divulgação / Chapecoense

Homenagens também aconteceram na Arena Condá, estádio da ChapecoenseDivulgação / Chapecoense

Publicado 09/02/2022 19:12

Rio - A Chapecoense recebeu, nos últimos dias, pelo menos quatro documentos com uma ação movida por familiares de vítimas do acidente aéreo com o voo da LaMia, em 2016. O pedido é para que o clube retire de seu site e da Arena Condá "imagem, nome e apelido desportivo" dos jogadores falecidos na tragédia. As informações são da "Folha de São Paulo".

Até a última terça-feira, a Chapecoense mantinha em seu site um espaço denominado de "Força Chape", com imagens das vítimas da tragédia. Segundo algumas viúvas, a página servia para arrecadar doações para a reestruturação do clube.

A ação para a retirada das imagens se deu por conta da inadimplência da Chape em um acordo judicial com os familiares das vítimas, que havia sido assinado em julho de 2020. Por conta disso, a CPI da Chapecoense convocou o presidente do time catarinense, Nei Roque Mohr (conhecido como Nei Maidana), e o ex-mandatário Plinio David de Nes Filho, para prestarem esclarecimentos. Eles são aguardados no próximo dia 17.