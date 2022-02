Fluminense e Botafogo jogaram pela última vez em 17 de abril de 2021, com vitória tricolor por 1 a 0 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/02/2022 17:40

O Clássico Vovô está de volta após nove meses de hiato. Para o duelo desta quinta-feira, às 20h no Nilton Santos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense tentará manter a sua série invicta contra o adversário. Já o Botafogo, em seu primeiro grande teste na temporada, voltará a enfrentar um time da Primeira Divisão, o que não acontece desde abril de 2021.



Depois da vitória sobre o Flamengo no último domingo, o Fluminense tenta manter o bom momento em clássicos. São oito partidas sem perder para o Botafogo, com cinco vitórias - a última no 1 a 0 pelo Carioca de 2021- e três empates desde 2019. É a melhor sequência tricolor contra os rivais no momento (contra o Vasco está invicto há cinco partidas e há três contra o Flamengo).



Com um time ainda em busca do melhor futebol com Abel Braga, o Fluminense terá contra o Botafogo o último grande desafio na preparação para a pré-Libertadores, no fim de fevereiro contra o Millionários-COL.



Por outro lado, o Botafogo se prepara para o primeiro teste relevante de 2022. Invicto com três vitórias e um empate, contra times menores, no Campeonato Carioca, o Glorioso terá uma sequência de três clássicos nas próximas quatro rodadas, para ter um termômetro de como está a equipe. Sem muitas contratações para a temporada, o técnico Enderson Moreira ainda busca soluções com o que tem à disposição.



Além disso, o clássico de quinta-feira representará a volta dos confrontos do Botafogo contra equipes da Série A. Como disputou a Segunda Divisão em 2021 e foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, o Botafogo não enfrenta um adversário da elite desde 17 de abril, justamente quando foi derrotado pelo Fluminense.