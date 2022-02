Marcelo Moreno - Divulgação

Publicado 09/02/2022 18:59

Rio - O atacante Marcelo Moreno vai deixar o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, o jogador postou um vídeo se despedindo da Raposa. Moreno deve seguir para o Cerro Porteño, do Paraguai, que lhe fez proposta e aguardava o sim do centroavante.

Moreno e Cruzeiro não entraram em acordo financeiro, sendo que o jogador recebia acima do teto salarial proposto pela nova gestão, comandada por Ronaldo.



O atacante chegou até a propor uma redução drástica no salário, mas teria de aceitar também uma redução do seu tempo contratual, que iria até o fim de 2022. O time azul queria lhe oferecer três meses de acordo, assim como fez com o goleiro Fábio, que não aceitou e deixou a Raposa.

Agora, as partes trabalham para acerter os trâmites da rescisão contratual. O Cruzeiro tem dívidas com o atacante, e ainda haverá uma negociação sobre o que será feito para sanar essa questão.



Moreno estava na terceira passagem pelo clube mineiro. Foram 54 jogos, marcando nove gols, sem muito brilho na Raposa desde que voltou em 2020. O atacante voltou da China, deixando de ganhar R$ 50 milhões até o fim do contrato com os chineses.



Nesta jornada pelo Cruzeiro, Moreno ficou longe dos bons desempenhos de outros tempos. Entre 2007 e 2008, marcou 21 gols em 33 jogos. No ano de 2014, fez 52 jogos e balançou as redes em 23 vezes.