Rio - Na manhã desta quarta-feira (9), o novo destino de Bruno Viana, ex-zagueiro do Flamengo foi anunciado. Trata-se do Klub Khimki, clube que está na última colocação da primeira divisão do Campeonato Russo.

O atleta, que atuou pelo Flamengo no ano de 2021, tem contrato com o Braga, de Portugal e foi emprestado por seis meses, com opção de compra ao final do empréstimo. O salário do zagueiro irá girar em torno de R$ 1 milhão por mês.

É importante destacar ainda que Bruno Viana se tornou a contratação mais cara da história do clube russo, que foi fundado em 1997. O zagueiro atuou com a camisa do Flamengo por 38 partidas, e marcou um gol. Embora tenha tido um desempenho abaixo do esperado, Bruno Viana ainda levantou dois troféus com a camisa do Rubro-Negro: o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil de 2021.