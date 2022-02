Zico, maior ídolo da história do Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 08/02/2022 20:13

Rio - Na noite desta terça-feira (8), Zico, maior ídolo da história do Flamengo, fez uma sessão de autógrafos do livro "A história de todos os gols de Zico", em uma livraria no Shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A obra, dos autores Bruno Lucena, Mário Helvécio e Marcelo Abinader, conta a história de Arthur Antunes Coimbra, além de mostrar todos os gols feitos pelo Galinho de Quintino em sua carreira. O livro conta com prefácio de Marcos Eduardo Neves, George Helal e Júnior, que foi atuou ao lado de Zico pelo Flamengo.

O evento, embora realizado em um dia útil, e não em um final de semana, fez com que o shopping ficasse lotado de Rubro-Negros, que estavam em busca de um autógrafo do maior ídolo do clube.

Em vídeo divulgado pela jornalista Cristina Dissat, do "Fim de Jogo", é possível ver um grande número de torcedores do Flamengo, em uma fila aguardando pela oportunidade de se tirar uma foto e obter um autógrafo de Zico.

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, atuou com a camisa do Flamengo por 21 anos, e é o maior ídolo do clube da Gávea. Com a camisa Rubro-Negra, o Galinho de Quintino conquistou sete Campeonatos Cariocas, quatro Campeonatos Brasileiros, uma Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981.