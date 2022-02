Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/02/2022 16:49

Rio - O Flamengo está muito perto de sacramentar a compra em definitivo de Andreas Pereira junto ao Manchester United. Para permanecer no Rubro-Negro, o meia, de 26 anos, teve que aceitar uma redução salarial na casa dos R$ 350 mil mensais.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, estão na Europa e fecharam um acordo verbal com os ingleses. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Rubro-Negro irá pagar 10,5 milhões de euros (pouco mais de 60.1 milhões, na cotação atual), por 75% dos direitos do jogador. Os outros 25% permaneceram com o Manchester United, para uma possível venda futura.

Andreas Pereira tem 26 anos, e é natural de Duffel, na Bélgica. Pelo Flamengo, o meio-campista atuou em 25 partidas, fez cinco gols e deu uma assistência. Antes de chegar ao clube da Gávea, o atleta atuou pelo Manchester United, Granada, Valência e Lazio, além de jogar pela Seleção Brasileira, tanto na base quanto no profissional, quando foi convocado por Tite para amistosos logo após a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Apesar de ter vivido bons momentos na última temporada, o jogador acabou ficando marcado pela falha decisiva no gol do título da Libertadores do Palmeiras, marcado por Deyverson. Na ocasião, o meia errou na saída de bola e o atacante alviverde aproveitou.