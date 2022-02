Cacau Cotta, no meio, com o presidente Rodolfo Landim - ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 08/02/2022 14:32

Rio - Nas últimas semanas, Flamengo, Atlético-MG e CBF realizaram diversas reuniões, com o intuito de definir o local da Supercopa do Brasil, competição que, a princípio, será realizada no dia 20 de fevereiro. Como de costume, o estádio em que a partida for realizada, deverá ser um campo neutro, eliminando a possibilidade do duelo ser realizado nos estádios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

No entanto, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano revelou na última semana que gostaria que o confronto entre as duas equipes fosse realizado em Belo Horizonte. Segundo o dirigente, por ter sido o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Galo deveria possuir o direito de sediar o duelo no Mineirão.

Porém, a declaração de Rodrigo Caetano não agradou os dirigentes do Flamengo.Em entrevista ao portal "Coluna do Fla", o diretor de relações externas do clube, Cacau Cotta, rebateu o dirigente do Atlético-MG.

"O regulamento é muito claro. É um jogo só e quem decide é a CBF. A entidade vai marcar o local da partida. Por isonomia, não pode ser no Rio de Janeiro e nem em Minas Gerais. Então, avisa a ele que quem tem desejo é grávida. O Flamengo vai aguardar a decisão da CBF", disse Cacau Cotta.

Inicialmente, a Supercopa estava programada para ser realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como aconteceu nos últimos dois anos. No entanto, por conta do avanço da pandemia da Covid-19, os governantes não autorizaram que a partida fosse realizada com público, o que não agradou a CBF. Com isso, São Paulo, Fortaleza e outros locais surgiram como opção para sediar o confronto, que está previsto para acontecer daqui a 12 dias. A expectativa é de que nessa semana a CBF tome uma decisão final sobre o assunto.