Rodolfo Landim, presidente do FlamengoReprodução

Publicado 07/02/2022 19:12

Rio - Nesta segunda-feira (7), o Flamengo acertou um acordo com um novo patrocinador. Trata-se da Luvix, empresa conhecida por produzir luvas e outros artefatos de látex. A empresa assumirá a vaga que na última temporada era da Moss, e estampará os meiões do clube, tanto do elenco masculino, quanto do feminino.

Segundo o portal "GE", o contrato é de 18 meses, e renderá R$ 6 milhões ao Rubro-Negro. Em comparação ao antigo patrocinador, o Flamengo conseguiu um aumento no valor recebido, pois a Moss pagava a quantia de R$ 3.6 milhões por temporada.

No entanto, vale destacar que a parceria ainda não foi concretizada. Isto porque, o patrocínio precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Caso aprovado pelos conselheiros, o presidente do clube, Rodolfo Landim, fará a assinatura do contrato.

Caso o patrocínio da Luvix seja aprovado, o uniforme de jogo do Flamengo passará a valer cerca de R$ 120 milhões. Além disso, o Flamengo ainda recebe R$ 30 milhões da "Socios.com", que exibe sua marca nos uniformes de treino do Rubro-Negro.