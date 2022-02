Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/02/2022 18:17

Rio - Na tarde desta segunda-feira (7), Flamengo e Manchester United chegaram a um acordo por Andreas Pereira, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano. Os dirigentes do Rubro-Negro, Marcos Braz e Bruno Spindel, estiveram reunidos com os representantes dos Red Devils, e acertaram os últimos detalhes da contratação, em definitivo, do meio-campista belga.

Ainda segundo o repórter italiano, o clube carioca irá pagar o valor de 10.5 milhões de euros (pouco mais de 60.1 milhões, na cotação atual), por 75% dos direitos do jogador. Os outros 25% permaneceram com o Manchester United, para uma possível venda futura.

Andreas Pereira tem 26 anos, e é natural de Duffel, na Bélgica. Pelo Flamengo, o meio-campista atuou em 25 partidas, fez cinco gols e deu uma assistência. Antes de chegar ao clube da Gávea, o atleta atuou pelo Manchester United, Granada, Valência e Lazio, além de jogar pela Seleção Brasileira, tanto na base quanto no profissional, quando foi convocado por Tite para amistosos logo após a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.