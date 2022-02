Everton Cebolinha - Reprodução

Publicado 07/02/2022 15:05 | Atualizado 07/02/2022 15:06

Rio - O Flamengo tem Everton Cebolinha no radar de contratações para a atual temporada. E de acordo com informações do portal "Diário do Fla", o Rubro-Negro chegou a um acordo com o Benfica pelo atacante. A negociação seria por empréstimo como opção de compra pelo ex-jogador do Grêmio.

Cebolinha chegaria ao Flamengo com o valor de compra fixado em cerca de 16 milhões de euros (algo em torno de R$ 97,10 milhões). O Rubro-Negro já realizou operações semelhantes envolvendo outros jogadores como Gabigol, Pedro e Thiago Maia. Atualmente, o Rubro-Negro negocia os termos com Andreas Pereira.

O Flamengo vem buscando reforços após algumas saídas. Michael e Kenedy deixaram o clube e o Rubro-Negro fechou com Marinho e agora negocia com Cebolinha. Além do ataque, o Fla deverá contratar jogadores para a zaga, para o meio e também analisa a possibilidade de um goleiro.