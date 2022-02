Willian Arão, do Flamengo, disputa bola com jogadores do Fluminense - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/02/2022 14:26

Rio - O volante Willian Arão, do Flamengo, desabafou após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Rubro-negro sofreu a quinta derrota nos últimos sete confrontos no Fla-Flu. Além disso, o jogador ressaltou o início do trabalho do Rubro-negro sob o comando do técnico Paulo Sousa.

"Faltaram muitas coisas. A gente está em início de trabalho, com uma metodologia nova, mas não é desculpa. A gente criou boas chances e teve controle em boa parte do jogo, mas faltou um pouco de profundidade, faltou um pouco de presença de área. Isso na minha opinião. Chutar de fora da área, para atrair um pouco a defesa deles e aí ter mais espaço", disse o volante Willian Arão.



"Eles fizeram um gol de bola parada. Não tiveram quase nenhuma oportunidade, a não ser um chute de fora da área. A gente tem bastante coisa boa também, só que a gente precisa melhorar e vai melhorar. É início de trabalho. Não é desculpa, mas a gente vai melhorar", completou.