Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2022 09:30

Rio - Com Marcos Braz e Bruno Spindel no continente europeu para buscar reforços, alguns nomes de possíveis contratações vem sendo ventiladas no Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o atacante Diego Rossi, de 23 anos, que defende o Fenerbahçe, está sendo avaliado pelo clube.

O uruguaio foi oferecido ao Flamengo que ainda não avaliou profundamente o jogador. Revelado pelo Peñarol, Diego teve boa passagem pelo Los Angeles FC, antes de chegar ao clube turco. No Fenerbahçe, ele vem tendo poucas chances, desde que o técnico Vítor Pereira deixou o clube.

Entre os reforços que o Flamengo busca está um atacante. O Rubro-Negro perdeu Michael e Kenedy, trouxe Marinho e ainda deseja um nome para repor a saída de um jogador para o setor. O nome que tem mais força no momento é o de Everton Cebolinha, do Benfica, mas a negociação não é fácil.