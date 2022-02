Everton Cebolinha - Reprodução

Publicado 06/02/2022 16:21

Rio - O vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão na Europa em busca de reforços e também negociando a compra em definitivo de Andreas Pereira, junto ao Manchester United. O atacante Everton Cebolinha é um dos nomes na mira do clube carioca. De acordo com informações do portal "GaveaNews", o Rubro-Negro chegou a pensar na possibilidade de envolver o lateral-esquerdo Ramon na negociação, porém, acabou voltando atrás.

Considerado uma das principais promessas da base do Flamengo, Ramon, de 20 anos, vem despertando desde o ano passado o interesse de alguns clubes do Velho Continente. O Rubro-Negro vê o atleta como uma grande promessa e como possível sucessor do veterano Filipe Luís, de 35 anos.

De acordo com informações do portal "UOL", o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões) por 70% dos direitos de Cebolinha. O valor é distante do montante que o Benfica desembolsou para tirar o atacante, de 25 anos, do Grêmio, porém, o Rubro-Negro aposta na manutenção de uma parte dos direitos com o clube português para cativar o Benfica em relação a um acordo.