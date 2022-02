Flamengo é comandado por Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo é comandado por Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/02/2022 12:56

Rio - A comissão técnica do Flamengo, comandada por Paulo Sousa, apresentou ao clube uma ferramenta que chamou atenção no Rubro-negro. Com aprovação dos jogadores, o clube utiliza agora uma ferramenta com GPS para comparar e analisar a intensidade dos jogadores diariamente. A informação é do "GE".

O "WIMU" coleta dados dos jogadores para avaliação por parte da preparação física. Os preparadores Lluís Sala e Antônio Gomez trabalham com as análises comparando as medidas em metros/minutos, e posteriormente se unindo à fisiologia do Flamengo para perceber se atletas estão ou não em condições de jogo.

A ferramenta foi implementada também para verificar as condições dos jogadores para os minutos finais de uma partida que, de acordo com o técnico Paulo Sousa, é o período com maior risco de lesões musculares devido ao cansaço.

Após ter a estreia dos principais jogadores nesta temporada, contra o Boavista, o Flamengo volta a campo neste domingo (6), às 16h, contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Cariocão 2022.