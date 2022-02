Gabigol no treino do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/02/2022 19:20 | Atualizado 04/02/2022 19:24

Rio - Gabigol é um dos principais ídolos da história do Flamengo. Em três temporada pelo clube carioca, o atacante conquistou títulos, entrou no coração dos torcedores rubro-negros e voltou para a seleção brasileira. Apesar de tantos feitos, o artilheiro não é unanimidade. O ex-jogador do Vasco, do Fluminense e do Botafogo fez críticas ao jogador.

"Muita gente acha que eu persigo, né? Não é perseguição. Ele pode ter números muito mais expressivos do que ele tem. Ele já era pra ser artilheiro do Campeonato. Ele perdeu duas chances claras de gol de frente com o goleiro. É um jogador de Seleção Brasileira, que não pode perder esse tipo de gol. Errar e acertar faz parte do processo. Só que ele perde mais gol do que faz", afirmou.

Gabigol fez um dos gols do Flamengo na vitória sobre o Boavista. Na opinião de Carlos Alberto, o atacante se beneficia da qualidade do elenco rubro-negro e por isso seus números são tão positivos.

"Ele é privilegiado, de jogar numa equipe que cria muitas possibilidades. Se é uma equipe que cria uma possibilidade de gol, ele já não é um jogador confiável. A crítica aqui é mais construtiva", disse.