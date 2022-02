Gabigol da Torcida e Gabigol - Reprodução

Gabigol da Torcida e GabigolReprodução

Publicado 04/02/2022 15:10 | Atualizado 04/02/2022 15:31

Rio - O torcedor do Flamengo Jeferson Sales, mais conhecido como Gabigordo, por ser sósia do atacante Gabriel Barbosa, fez um desabafo durante um bate-papo em uma live promovida pelo 'SBT Sports'. Ao lado do sósia do William Arão, Gabigordo disse que lamenta não conseguir ter abertura com Gabigol e que na opinião do atacante o sósia 'força' ser parecido.

"Muita gente me pergunta se conheci o Gabriel. Não posso dizer que conheci, mas tive oportunidade de tirar uma foto com ele como torcedor. Infelizmente não abraça, ele não curte, sempre que o pessoal pergunta ele diz que não pareço, que eu forço. É a opinião dele, pelo jeito dele, mas fico feliz porque a torcida abraçou, as crianças então... Eu chego onde ele não pode chegar", disse.

Com o sucesso de Gabigol no Flamengo, com direito a dois gols na final da Libertadores contra o River Plate, a figura de Gabigordo foi se tornando cada vez mais comum na mídia e nas redes sociais. Em entrevista ao LANCE!, em 2021, o sósia revelou que graças a visibilidade conseguiu realizar o sonho de se tornar jogador profissional, onde atuou pelas divisões de acesso do Estadual do Rio de Janeiro.