Everton Cebolinha atuando pelo BenficaJosé Manuel/Getty Images

Publicado 04/02/2022 11:30

Rio - Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Europa para fechar a compra de Andreas Pereira e também negociar a contratação de outros reforços para o Flamengo. E de acordo com o portal "UOL", o Rubro-Negro já tem uma proposta preparada pelo atacante Everton Cebolinha. O clube carioca sinaliza com uma oferta de cerca de 13 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões) pelo jogador do Benfica.

Apesar do valor considerado alto para os padrões brasileiros, a contratação do atacante não é simples. O Benfica investiu 20 milhões de euros (cerca de R$ 121,72 milhões) para tirar Cebolinha do Grêmio. De acordo com o site, o clube português gostaria de receber ao menos o mesmo valor para liberá-lo.

Pesa em favor do Flamengo o interesse do atacante, de 25 anos, em retornar ao Brasil. O jogador não vive um bom momento no Benfica e teria o interesse de voltar ao país para quem sabe se destacar e ser novamente lembrado por Tite em convocações para a seleção brasileira.

A proposta do Flamengo seria por 70% dos direitos de Everton. O Benfica ficaria com 30%. Com 25 anos, o Rubro-Negro acredita que Cebolinha tem possibilidade de ser novamente vendido e uma transferência futura também poderia dar ao clube português a compensação pelo valor investido em sua contratação junto ao Grêmio.