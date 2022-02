Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/02/2022 10:30

Rio - A estreia de Paulo Sousa no comando do Flamengo agradou os torcedores. Porém, a opinião de um rubro-negro em especial conta bastante. Ele mesmo, Zico. Maior ídolo da história do clube carioca, o Galinho deu a sua opinião sobre o português que foi contratado para dirigir o Flamengo em 2022.

"Eu gostava muito dele como jogador, jogava bonito. E ele ficou nervoso quando me viu lá em Kashima (Japão). Nós jogamos contra o time dele, na Champions da Ásia. Ele me pediu para tirar uma foto, muito simpático, me chamou de lenda", afirmou o Galinho em entrevista à FlaTV.

Zico elogiou o desejo de Paulo Sousa em assumir o Flamengo. O técnico deixou a seleção da Polônia, abrindo mão de uma possível participação na Copa do Mundo, para dirigir o clube carioca.

"Não é qualquer um que se torna técnico da Polônia. E, mesmo com a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo, ele preferiu vir para o Flamengo", disse.